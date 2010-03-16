Создание трехстраничного дизайна

Maxeff.org/tsar

Эффекты анимаций достаточно описать. если создание flash будет влиять на стоимость, то делать ее будем мы.

Предварительное тз

СЦЕНА 1

Посетитель попадает на сайт - заставка на 5-10 либо 15-20 сек.: на красном фоне (цвет - http://www.rakiageorgia-freezone.com/, узор фона - маленькие логотипы, как на картинке "001" http://maxeff.org/files/0001.jpg ) - большой логотип (золотого цвета, величиной 10-12 см), сразу под логотипом - слоган "Обладайте царскими возможностями" (золотого цвета, классический прописной шрифт)

1-я картинка

Посетитель будто "сидит за столом" в своем респектабельном офисном кабинете

Угол обзора - как на картинке http://maxeff.org/files/corn.jpg , только потолка не видно, т.к. Вы сидите за столом; (стол - как на картинке http://maxeff.org/files/1.jpg ) на столе: подставка под ручки (как на картинке http://maxeff.org/files/podst.PNG), кожаная папка, на которой - лист с текстом и чашка кофе (примерно как на картинке http://maxeff.org/files/1.jpg ); справа на столе "под рукой" - песочные часы (как на картинке http://maxeff.org/files/nastol.jpg )

напротив стола (так же, как на картинке http://maxeff.org/files/corn.jpg ), - плазма; рядом - дверь

с правой стороны, начиная от угла - шкаф: 3-х-секционный (в секции посередине - часы с маятником, по примеру картинки http://maxeff.org/files/clock.jpg ), нижняя часть - как на картинке http://maxeff.org/files/sofe_bott.jpg

Пол - как на картинке http://maxeff.org/files/fl.jpg

Освещение - слева, иллюзия яркого дневного света из окна; там же, слева - часть какого-то комнатного растения, как на картинке http://maxeff.org/files/corn.jpg

стены - однотонные (белого или какого-то теплого светлого оттенка), цвет мебели - как на картинке http://maxeff.org/files/sofe_bott.jpg

!!! Четко прорисованы (т.к. на них будут акценты): часы с маятником - в шкафу; песочные часы и раскрытая папка с листом текста - на столе.

..Посетитель "посидел" за столом, прочел текст на столе, перевернул песочные часы (прообраз кнопки, открывающей потайную дверь) - средняя секция шкафа "провалилась", открыв черный дверной проем с краями красных штор (такие же, как на рисунке http://maxeff.org/files/0004.jpg , цвет красный, как на заставке) - переход в другую комнату (2-я картинка - Царская сокровищница).

2-я картинка

Посетитель будто стоит на пороге просторной комнаты (царской сокровищницы), слева - штора (такая же, как на картинке http://maxeff.org/files/0004.jpg , только красного цвета, как на заставке)

внутри:

стены - однотонного/с узором зеленого малахитового цвета (колонны и пространство комнаты - картинка "Пространство_малахит")

на стене напротив зрителя - пару картин (возможно, портреты - картинки "Алекс_Второй" - главное, чтобы видны были золоченные рамы), оружие;

на тумбе (подставка из малахита - картинка "подставка") или подушках - обязательно четко узнаваема Шапка Мономаха, царская корона, скипетр (как на картинках "Шапка_Мономаха", "регалии")

на столе (картинка "столик") - обязательно четко видны пару яиц Фаберже (вложенные: "Яйца-Фаберже.-_Коронационное", Яйца-Фаберже", "на_стол_фаберже"), а также посуда, предметы интерьера (часы, подсвечники - отсюда http://community.livejournal.com/costume_history/438225.html можно взять..), ..шкатулки с драгоценностями (картинки "шкатулка");

на стуле/кресле (возможно, из-за стола видна только спинка, такая, как на картинке "0004") - одежда/ткани;

на полу - большой открытый сундук с драгоценными камнями, ожерельями, а также - с тканями, одеждой (наподобие картинки "Сундук_распахнут"), содержимое распахнутого сундука видно полностью, т.к. зритель смотрит с положения стоя на пол,

потолок и люстры (золото, стекло, - наподобие картинки "Люстра_текстура_ткани_шторы__") видны; освещение - яркое, искусственное, позволяющее всем предметам сверкать.

3-я картинка

Дверной проем в царскую сокровищницу уже зашторен: две шторы (того же цвета и текстуры, что и в предыдущей картинке) лишь слегка присобраны, чуть-чуть по центру проема просвечивает свет/блеск ( настолько, что зрителю понятно, что эти шторы "прячут" предыдущую комнату)

На фоне одной шторы - видео со мной, на другой - мои контакты (тем же цветом и шрифтом, что и слоган на заставке)

Цвет фона/переход/рамку вокруг картинок определим, когда они, даст Бог, будут готовы.

Усе.

ПРИЛОЖЕНИЯ имеют вложенные файлы

http://maxeff.org/files/1_1.zip

http://maxeff.org/files/1_2.zip

http://maxeff.org/files/2_.zip