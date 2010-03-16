Необходимо доработать дизайн, если быть точнее поменять рамку. Оставляйте свои предложения и указывайте сумму за которую вы готовы сделать данную работу.
Создание трехстраничного дизайна
Эффекты анимаций достаточно описать. если создание flash будет влиять на стоимость, то делать ее будем мы.
Предварительное тз
СЦЕНА 1
Посетитель попадает на сайт - заставка на 5-10 либо 15-20 сек.: на красном фоне (цвет - http://www.rakiageorgia-freezone.com/, узор фона - маленькие логотипы, как на картинке "001" http://maxeff.org/files/0001.jpg ) - большой логотип (золотого цвета, величиной 10-12 см), сразу под логотипом - слоган "Обладайте царскими возможностями" (золотого цвета, классический прописной шрифт)
1-я картинка
Посетитель будто "сидит за столом" в своем респектабельном офисном кабинете
Угол обзора - как на картинке http://maxeff.org/files/corn.jpg , только потолка не видно, т.к. Вы сидите за столом; (стол - как на картинке http://maxeff.org/files/1.jpg ) на столе: подставка под ручки (как на картинке http://maxeff.org/files/podst.PNG), кожаная папка, на которой - лист с текстом и чашка кофе (примерно как на картинке http://maxeff.org/files/1.jpg ); справа на столе "под рукой" - песочные часы (как на картинке http://maxeff.org/files/nastol.jpg )
напротив стола (так же, как на картинке http://maxeff.org/files/corn.jpg ), - плазма; рядом - дверь
с правой стороны, начиная от угла - шкаф: 3-х-секционный (в секции посередине - часы с маятником, по примеру картинки http://maxeff.org/files/clock.jpg ), нижняя часть - как на картинке http://maxeff.org/files/sofe_bott.jpg
Пол - как на картинке http://maxeff.org/files/fl.jpg
Освещение - слева, иллюзия яркого дневного света из окна; там же, слева - часть какого-то комнатного растения, как на картинке http://maxeff.org/files/corn.jpg
стены - однотонные (белого или какого-то теплого светлого оттенка), цвет мебели - как на картинке http://maxeff.org/files/sofe_bott.jpg
!!! Четко прорисованы (т.к. на них будут акценты): часы с маятником - в шкафу; песочные часы и раскрытая папка с листом текста - на столе.
..Посетитель "посидел" за столом, прочел текст на столе, перевернул песочные часы (прообраз кнопки, открывающей потайную дверь) - средняя секция шкафа "провалилась", открыв черный дверной проем с краями красных штор (такие же, как на рисунке http://maxeff.org/files/0004.jpg , цвет красный, как на заставке) - переход в другую комнату (2-я картинка - Царская сокровищница).
2-я картинка
Посетитель будто стоит на пороге просторной комнаты (царской сокровищницы), слева - штора (такая же, как на картинке http://maxeff.org/files/0004.jpg , только красного цвета, как на заставке)
внутри:
стены - однотонного/с узором зеленого малахитового цвета (колонны и пространство комнаты - картинка "Пространство_малахит")
на стене напротив зрителя - пару картин (возможно, портреты - картинки "Алекс_Второй" - главное, чтобы видны были золоченные рамы), оружие;
на тумбе (подставка из малахита - картинка "подставка") или подушках - обязательно четко узнаваема Шапка Мономаха, царская корона, скипетр (как на картинках "Шапка_Мономаха", "регалии")
на столе (картинка "столик") - обязательно четко видны пару яиц Фаберже (вложенные: "Яйца-Фаберже.-_Коронационное", Яйца-Фаберже", "на_стол_фаберже"), а также посуда, предметы интерьера (часы, подсвечники - отсюда http://community.livejournal.com/costume_history/438225.html можно взять..), ..шкатулки с драгоценностями (картинки "шкатулка");
на стуле/кресле (возможно, из-за стола видна только спинка, такая, как на картинке "0004") - одежда/ткани;
на полу - большой открытый сундук с драгоценными камнями, ожерельями, а также - с тканями, одеждой (наподобие картинки "Сундук_распахнут"), содержимое распахнутого сундука видно полностью, т.к. зритель смотрит с положения стоя на пол,
потолок и люстры (золото, стекло, - наподобие картинки "Люстра_текстура_ткани_шторы__") видны; освещение - яркое, искусственное, позволяющее всем предметам сверкать.
3-я картинка
Дверной проем в царскую сокровищницу уже зашторен: две шторы (того же цвета и текстуры, что и в предыдущей картинке) лишь слегка присобраны, чуть-чуть по центру проема просвечивает свет/блеск ( настолько, что зрителю понятно, что эти шторы "прячут" предыдущую комнату)
На фоне одной шторы - видео со мной, на другой - мои контакты (тем же цветом и шрифтом, что и слоган на заставке)
Цвет фона/переход/рамку вокруг картинок определим, когда они, даст Бог, будут готовы.
Усе.
ПРИЛОЖЕНИЯ имеют вложенные файлы
http://maxeff.org/files/1_1.zip
http://maxeff.org/files/1_2.zip
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Здравствуйте уважаемые Фрилансеры! Необходим привлекательный дизайн сайта, точнее портала - о новых технологиях в кино. Расписывать что да как, тут не буду - вся информация будет уже при непосредственном общении с исполнителем. ...Завершен15 лет назад
- $50
Срочно (!!!) за 1 ночь нужно сделать дизайн сайта-визитки (простой дизайн, АБСОЛЮТНО ничего сложного для умеющего человека). Полная оплата при передаче готового PSD. Краткие характеристики дизайна: - белый фон; - ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт15 лет назад
- $300
Нужно сделать сайт Был старый (www.rosevent.ru) - очень сильно не устраивал. Нужен новый дизайн и структура.Закрыт15 лет назад
- $50
Здравствуйте уважаемые, нужно разработать макет для сайта, желательно выбрать исполнителя сегодня. Есть концепт нарисованного макета карандашом, дизайн не сложный. Пишите в "ЛС".Завершен15 лет назад
Нужно сделать шаблон сайта для Joomla 1.5. Есть сайт http://piffnoy.ru/ Клиент хочет такой же но в зеркальном отражении и с другими картинками в хедере. Картинки скину. Возможны небольшие отклонения от ...Закрыт15 лет назад
Добрый вечер. Требуется дизайн для аналога сайта www.archi.ru. Цена договорная. Сроки до 18.03 в районе 20:00 Оставляйте свои контакты, я с Вами свяжусь и вышлю ТЗ С уважением Энакентий ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт15 лет назад
Задача сделать качественный DLE шаблон для развлекательного портала... С предложения на основе "бесплатных" шаблонов даже не обращаться, почти все что есть в паблике постоянно перед глазами. Нужен качественный подход. Цена, ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен простой оригинальный дизайн для хостинг компании. Простой html с web 2.0 и необязательно css и только 1 страница. Стоимость не более 100 рублей.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Задача разработать логотип для компании "Pride"и дизайн страниц сайта, пользовательской зоны для скрипта биллинга. Примерная концепция есть страниц, пример пользовательского меню есть. Пользовательскую зону надо продумать с точки зрения удобства и ...Закрыт15 лет назад