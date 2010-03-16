Сделать сайт

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт29 заявок395 просмотров

Нужно сделать сайт

Был старый (www.rosevent.ru) - очень сильно не устраивал.

Нужен новый дизайн и структура.

15 лет назад
Gomes
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

zoom
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-2)
15 лет назад
$300
15 дней
Кидалово чистой воды. Было показано парочка скриншотов, после чего было попрошено денег, кот. были высланы - с тех пор чел пропал, иногда правда выходя на связь и рассказывая сказки то про заболевшего программера, то про плохую фирму, то еще про что то. Так что мой совет - не стоит с ним связываться.

Заявки фрилансеров

zoom
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-2)
15 лет назад

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