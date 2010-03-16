Сделать сайт

Кидалово чистой воды. Было показано парочка скриншотов, после чего было попрошено денег, кот. были высланы - с тех пор чел пропал, иногда правда выходя на связь и рассказывая сказки то про заболевшего программера, то про плохую фирму, то еще про что то. Так что мой совет - не стоит с ним связываться.