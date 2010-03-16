Дизайн сайта и логотипа "Pride"

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок333 просмотра

Задача разработать логотип для компании "Pride"и дизайн страниц сайта, пользовательской зоны для скрипта биллинга.

Примерная концепция есть страниц, пример пользовательского меню есть. Пользовательскую зону надо продумать с точки зрения удобства и визуальности, что бы потом скрипт сверстать под неё.

Всего дизайн для 3-х страниц - 1. Главная, 2. Страница с информацией 3. страна пользователя

Нужен только дизайн страниц, без вёрстки.

Работа срочная.Цена и сроки...

15 лет назад
Xolodok
Илья 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

museDS
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$150
4 дня

Заявки фрилансеров

museDS
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад