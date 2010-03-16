Нужно сделать шаблон под Wordpress на основе дизайна страниц из PSD файлов. Страницы требующие внимания: - главная (место под видео фрагмент, скрипт карусели - добавление видеоролика и ...
Дизайн сайта и логотипа "Pride"
Задача разработать логотип для компании "Pride"и дизайн страниц сайта, пользовательской зоны для скрипта биллинга.
Примерная концепция есть страниц, пример пользовательского меню есть. Пользовательскую зону надо продумать с точки зрения удобства и визуальности, что бы потом скрипт сверстать под неё.
Всего дизайн для 3-х страниц - 1. Главная, 2. Страница с информацией 3. страна пользователя
Нужен только дизайн страниц, без вёрстки.
Работа срочная.Цена и сроки...
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