Дизайн сайта и логотипа "Pride"

Задача разработать логотип для компании "Pride"и дизайн страниц сайта, пользовательской зоны для скрипта биллинга.

Примерная концепция есть страниц, пример пользовательского меню есть. Пользовательскую зону надо продумать с точки зрения удобства и визуальности, что бы потом скрипт сверстать под неё.

Всего дизайн для 3-х страниц - 1. Главная, 2. Страница с информацией 3. страна пользователя

Нужен только дизайн страниц, без вёрстки.

Работа срочная.Цена и сроки...