Дизайн интернет-магазина "Бумажный мир"

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Закрыт43 заявки390 просмотров

Надо обновить дизайн существующего сайта www.bummir.ru В предложениях прошу указать стоимость услуги

15 лет назад
bummir
55 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

chemedesign
Анатолий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$150
4 дня

Заявки фрилансеров

chemedesign
Анатолий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад