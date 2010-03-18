Изменить пару слов на сайте и форму контактов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки272 просмотра

День добрый.

Есть сайт :

http://swedishcargo.biz/

1)тут надо внизу поменять swedishcargo.com на BIZ на всех страницах

2)http://swedishcargo.biz/form.html

вот надо чтобы из этой формы собиралось все в резюме и попадали на мейл, который мы предоставим.

Или же 2й варант - сделать простенькую адмику, куда мы будем заходить и видеть всех кто заполнил форму обратной связи просто в текстовом виде. Выбирайте сами.

Доступы все предоставим.

Сделать нужно как можно быстрее, желательно, сегодня вечером.

Пишите расценки.

В приват и в асю не стучите, плиз.

15 лет назад
FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
66 отзывов

Выбранный исполнитель

Gia-WEB
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$50
1 день
Очень понравилась работа Виталия! Было сделано все и даже больше чем требовалось! ОЧень порадовал подход к делу и профессионализм! Непременно обратимся еще! РЕКОМЕНДУЮ!
Приятно было сотрудничать! Получил денежный бонус после работы, оплата во время. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Gia-WEB
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад

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