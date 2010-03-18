Создань привлекательный и информативный дизайн сайта.
Изменить пару слов на сайте и форму контактов
День добрый.
Есть сайт :
1)тут надо внизу поменять swedishcargo.com на BIZ на всех страницах
2)http://swedishcargo.biz/form.html
вот надо чтобы из этой формы собиралось все в резюме и попадали на мейл, который мы предоставим.
Или же 2й варант - сделать простенькую адмику, куда мы будем заходить и видеть всех кто заполнил форму обратной связи просто в текстовом виде. Выбирайте сами.
Доступы все предоставим.
Сделать нужно как можно быстрее, желательно, сегодня вечером.
Пишите расценки.
В приват и в асю не стучите, плиз.
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