Изменить пару слов на сайте и форму контактов

День добрый.

Есть сайт :

http://swedishcargo.biz/

1)тут надо внизу поменять swedishcargo.com на BIZ на всех страницах

2)http://swedishcargo.biz/form.html

вот надо чтобы из этой формы собиралось все в резюме и попадали на мейл, который мы предоставим.

Или же 2й варант - сделать простенькую адмику, куда мы будем заходить и видеть всех кто заполнил форму обратной связи просто в текстовом виде. Выбирайте сами.

Доступы все предоставим.

Сделать нужно как можно быстрее, желательно, сегодня вечером.

Пишите расценки.

В приват и в асю не стучите, плиз.