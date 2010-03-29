Есть преза в пдф 12 страниц. Нужно сделать похожий дизайн без верстки. Страниц от 6 до 12 будет, может совместим Пишите сроки и цены. Ориентир - 0,5 -1день и цена до 40 ...
Дизайн сайта Астролога
Требуется нарисовать сайт визитку астрологу с перечнем услуг.
Сайт должен быть интересен и в нем должна прослеживаться тематика сайта (шапка и дизайн контента) + баннерное место.
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