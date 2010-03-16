Дизайн для сайта флеш игр. Стиль аниме.

Дизайн для сайта с флеш играми, выполненный в нейтральном стиле Аниме.

Игры от детских до кровавых.

Структура:

Шапочка с аниме персонажами (лучше неизвестными или малоизвестными)

Верхнее меню,

Левое и правое боковые меню,

Центральный блок с картинками игр.

Не стоит скидывать ссылки на Ваше портфолио, т.к. никто никогда не сможет проверить Ваши там работы или нет :(

Если сможете показать какой то приблизительный набросок, то это будет существенным преимуществом.