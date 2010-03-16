Дизайн для сайта флеш игр. Стиль аниме.

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  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок181 просмотр

Дизайн для сайта с флеш играми, выполненный в нейтральном стиле Аниме.

Игры от детских до кровавых.

Структура:

Шапочка с аниме персонажами (лучше неизвестными или малоизвестными)

Верхнее меню,

Левое и правое боковые меню,

Центральный блок с картинками игр.

Не стоит скидывать ссылки на Ваше портфолио, т.к. никто никогда не сможет проверить Ваши там работы или нет :(

Если сможете показать какой то приблизительный набросок, то это будет существенным преимуществом.

15 лет назад
mikolashenderovi
Шендерович 
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Colorage
34 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-1)
15 лет назад
$150
3 дня

Заявки фрилансеров

Colorage
34 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-1)
15 лет назад

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