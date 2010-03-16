Необходимо оперативно сделать достаточно качественный редизайн шапки для сайта http://www.shinnik.com/

Причина редизайна - поставщик формы теперь фирма Puma, а не Umbro (у них символ - ромб). И это надо отразить на шапке + сделать ее более приглядной.

Размер шапки - 1000x185px. Основные цвета - синий, черный. Логотип должен остаться слева.

Имеются фотографии новой формы, нашивки и эмблема пумы - можно их использовать при создании шапки - http://www.shinnik.com/shapka.rar (20mb)

Также в архиве находится исходник рисованной новогодней шапки, можно его тоже использовать и сделать второй вариант - полностью рисованный.