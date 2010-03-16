Редизайн шапки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок317 просмотров

Необходимо оперативно сделать достаточно качественный редизайн шапки для сайта http://www.shinnik.com/

Причина редизайна - поставщик формы теперь фирма Puma, а не Umbro (у них символ - ромб). И это надо отразить на шапке + сделать ее более приглядной.

Размер шапки - 1000x185px. Основные цвета - синий, черный. Логотип должен остаться слева.

Имеются фотографии новой формы, нашивки и эмблема пумы - можно их использовать при создании шапки - http://www.shinnik.com/shapka.rar (20mb)

Также в архиве находится исходник рисованной новогодней шапки, можно его тоже использовать и сделать второй вариант - полностью рисованный.

15 лет назад
alex_yspu
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

nosDesign
Ильшат 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
15 лет назад
$50
1 день
Приятно удивлен: - Скоростью работы. Первый вариант был предложен уже через 20 мин после создания проекта. А полностью работа была к обеду этого же дня. - Количеством вариантов. Было предложено не менее 5-ти креативных эскизов. - Качеством. Чувствуется что человек работает со знанием своего дела. - Отзывчивостью. Ильшат внимательно отнесся ко всем пожеланиям и учел их в итоговом макете. Работой полностью доволен, будем и дальше сотрудничать.
Было приятно работать с Александром! Четкое Техническое Задание, приятное общение, моментальная оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

nosDesign
Ильшат 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
15 лет назад

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