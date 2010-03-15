Нужно сделать 4 дизайна для рейтингов сайтов. Сам дизайны уже стоят, но у рейтингов они стандартные, т.е отличаются от основного и поэтому их нужно переделать под основной дизайн, чтобы красиво вписались + есть несколько картинок ...
Дизайн сайта спортивной тематики
См. описание в аттаче.
Прошу приводить примеры работ подобной тематики или стиля. Без примеров работ предложения рассматриваться не будут.
Заявки фрилансеров
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