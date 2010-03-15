Надо доработать дизайн. Сроки горят, т.е. - вчера! Выручайте! 1. СТРОИМ СЧАСТЛИВЫЕ ДОМА !!! (эту надпись сделать каллиграфическим шрифтом) 2. Растянуть страницу на весь экран по ширине. В шапке домик остается справа а ...
Разработка нового сайта. Перенос сайтов на Bitrix.
Добрый день!
Поиск исполнителей на следующую работу.
1. Разработка оригинального дизайна сайта www.origitea.ру, реструктуризация сайта;
2. Разработка и внедрение сервиса онлайн-записи на сайт www.origitea.ру.
3. Возможность работы системы рассылки
4. Перенос пользователей системы с сохранением всех данных, перемещение всех сообщений форума.
5. Перенос сайта http://www.dieta-muhinoi.ру/ без изменений в структуре и дизайне.
Подробное ТЗ прикреплено!
Работа только по договору!
Желательно Москва!
От Вас нужна следующая информация. Полная смета по всем работам. Четко цены за ту или иную работу. Сроки выполнения работы.
Предложения жду в данной теме или же лично в ЛС.
С уважением, Анатолий!
Заявки фрилансеров
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