Разработка нового сайта. Перенос сайтов на Bitrix.

$7500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок358 просмотров

Добрый день!

Поиск исполнителей на следующую работу.

1. Разработка оригинального дизайна сайта www.origitea.ру, реструктуризация сайта;

2. Разработка и внедрение сервиса онлайн-записи на сайт www.origitea.ру.

3. Возможность работы системы рассылки

4. Перенос пользователей системы с сохранением всех данных, перемещение всех сообщений форума.

5. Перенос сайта http://www.dieta-muhinoi.ру/ без изменений в структуре и дизайне.

Подробное ТЗ прикреплено!

Работа только по договору!

Желательно Москва!

От Вас нужна следующая информация. Полная смета по всем работам. Четко цены за ту или иную работу. Сроки выполнения работы.

Предложения жду в данной теме или же лично в ЛС.

С уважением, Анатолий!

15 лет назад
origitea
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка дизайна

    $50

    Надо доработать дизайн. Сроки горят, т.е. - вчера! Выручайте! 1. СТРОИМ СЧАСТЛИВЫЕ ДОМА !!! (эту надпись сделать каллиграфическим шрифтом) 2. Растянуть страницу на весь экран по ширине. В шапке домик остается справа а ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн страницы

    Здравствуйте. Для сайта тестирования скорости интернета нужен простой web 2.0 дизайн, практически схематический, просто но со вкусом. Задача такая: 1)Контент вписан в прямоугольник с закругленными краями ширина стандартная 2)Сверху слева(т.е. ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание изображения 990 на 100 для шапки сайта

    Требуется разработать изображение.png размером 990 на 100 для шаблона сайта на движке wordpress Так же требуется подобрать фон к шаблону. (идея изображения - ваша. С меня если понадобиться, изображения работа, фотографии самого художника.) ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сайт агентства праздников

    $100

    Точнее сайт агенства сопровождения праздников, основные направленияра боты: фейерверки, оформление шарами, тканями, цветами, оптовая и розничная продажа праздичных аксесуаров и т.д... сайт должен быть легким и не нагруженым. приветствуются красивые иконки) показывайте примеры работ. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт Турфирмы

    $50

    Необходимо нарисовать простой дизайн сайт для туристического посредника предоставляющего жилье в Крыму. Оформление только главной страницы, и визуальное разбити несколькик категорий сайта, без изменения шапки и т.д... примеры сайтов которые нравятся заказчику www.tour-explorer.ru/ ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн главной страницы текстильного сайта

    $50

    Необходимо отрисовать дизайн главной страницы сайта компании, которая продает продукцию из шерсти Альпаки (пледы, одеяла, покрывала). Есть логотип. Так как альпака родом из Анд в Южной Америке, поэтому в дизайне можно смело использовать красивые пейзажи ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Шапка сайта под Евровидение

    $10

    Написовать шапку сайта по тематике Евровидение 2010, цвета оформления и концепцию можно взять на http://eurovision.tv/ Фон должен быть белым, высота - 200-250 пикселей.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изменение шапки сайта

    Необходимо переработать шапку сайта: http://www.templatemonster.com/oscommerce-templates/24036.html А именно: 1. Tool master заменить на Build master. Интернет-магазин строительных материалов 2. Изображения инструментов заменить на картинки строй. материалов 3. Картинки горизонтального ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад