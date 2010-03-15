Доработка дизайна

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок386 просмотров

Надо доработать дизайн. Сроки горят, т.е. - вчера! Выручайте!

1. СТРОИМ СЧАСТЛИВЫЕ ДОМА !!! (эту надпись сделать каллиграфическим шрифтом)

2. Растянуть страницу на весь экран по ширине. В шапке домик остается справа а слева ширину дорисовать облаками, потому что просто растянуть пропорцианально будет некрасиво

3. Облака сделать белыми, траву зеленой, над домами (если можно) освещение типа восхода солнца

4. Клавишу «горячие предложения» сделать оранжевой (апельсиновой что ли)

5. Линия земли грубовата, если можно, то как нибудь ее завуалировать

6. Шрифт (весь) увеличить , а то мелковато смотрится, неудобно читать

7. на фотографиях где есть рабочие одеть их в форму «ПРОГРЕСС-СТРОЯ»

PSD и фото работников с логотипами: http://progstroy.com/site.zip

15 лет назад
Reygan
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Karviniya
33 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$25
3 дня

Заявки фрилансеров

Karviniya
33 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад

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