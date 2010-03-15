Здравствуйте. Для сайта тестирования скорости интернета нужен простой web 2.0 дизайн, практически схематический, просто но со вкусом. Задача такая: 1)Контент вписан в прямоугольник с закругленными краями ширина стандартная 2)Сверху слева(т.е. ...
Доработка дизайна
Надо доработать дизайн. Сроки горят, т.е. - вчера! Выручайте!
1. СТРОИМ СЧАСТЛИВЫЕ ДОМА !!! (эту надпись сделать каллиграфическим шрифтом)
2. Растянуть страницу на весь экран по ширине. В шапке домик остается справа а слева ширину дорисовать облаками, потому что просто растянуть пропорцианально будет некрасиво
3. Облака сделать белыми, траву зеленой, над домами (если можно) освещение типа восхода солнца
4. Клавишу «горячие предложения» сделать оранжевой (апельсиновой что ли)
5. Линия земли грубовата, если можно, то как нибудь ее завуалировать
6. Шрифт (весь) увеличить , а то мелковато смотрится, неудобно читать
7. на фотографиях где есть рабочие одеть их в форму «ПРОГРЕСС-СТРОЯ»
PSD и фото работников с логотипами: http://progstroy.com/site.zip
Выбранный исполнитель
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