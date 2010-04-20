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Дизайн главной страницы текстильного сайта
Необходимо отрисовать дизайн главной страницы сайта компании, которая продает продукцию из шерсти Альпаки (пледы, одеяла, покрывала). Есть логотип. Так как альпака родом из Анд в Южной Америке, поэтому в дизайне можно смело использовать красивые пейзажи этого региона, ну и конечно изображение самой альпаки.
Лого и прочее по запросу. Сроки сжатые.
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