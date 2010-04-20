Дизайн главной страницы текстильного сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки102 просмотра

Необходимо отрисовать дизайн главной страницы сайта компании, которая продает продукцию из шерсти Альпаки (пледы, одеяла, покрывала). Есть логотип. Так как альпака родом из Анд в Южной Америке, поэтому в дизайне можно смело использовать красивые пейзажи этого региона, ну и конечно изображение самой альпаки.

Лого и прочее по запросу. Сроки сжатые.

15 лет назад
andby
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

bekky_sharp
Ирина 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
34 отзыва(-3)
15 лет назад
$50
2 дня
Нормально поработали. Результатами доволен. Изредка правда задерживала на 1-2 дня доработки, но это скорее всего потому, что сам тянул с ответами на предоставленные первоначально материалы. Советую. Работник отличный.

Заявки фрилансеров

bekky_sharp
Ирина 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
34 отзыва(-3)
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн страницы

    Здравствуйте. Для сайта тестирования скорости интернета нужен простой web 2.0 дизайн, практически схематический, просто но со вкусом. Задача такая: 1)Контент вписан в прямоугольник с закругленными краями ширина стандартная 2)Сверху слева(т.е. ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Шапка сайта под Евровидение

    $10

    Написовать шапку сайта по тематике Евровидение 2010, цвета оформления и концепцию можно взять на http://eurovision.tv/ Фон должен быть белым, высота - 200-250 пикселей.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изменение шапки сайта

    Необходимо переработать шапку сайта: http://www.templatemonster.com/oscommerce-templates/24036.html А именно: 1. Tool master заменить на Build master. Интернет-магазин строительных материалов 2. Изображения инструментов заменить на картинки строй. материалов 3. Картинки горизонтального ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн каталога интернет-радио

    $150

    Нужно создать оригинальный, качественный логотип, иконки, дизайн главной и внутренней страницы каталога радио. Общие требования к дизайну: Фиксированный размер. Дивная верстка. Две колонки. Одинаковое воспроизведение в Opera 9, Internet Explorer ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен простой шаблон спорт.сайта

    $25

    Нужен простой готовый шаблон спортивного сайта типа, оригинальный не нужен )). Типа : http://bettingfootballusa.com/ http://www.bettingsite.org/ Функционал такой же. Скрин для быстроты высылайте на E-mail - sam ( at) servera.biz

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шаблон для сайта на shopcms

    $100

    Есть фирменный стиль. Небходим шаблон для сайта сделанного на скрипте shopcms. Некоторые изменения отображения товаров в отличии от стандартного шаблона. Дадим ориентир.

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шаблон (Тема) для WORD PRESS

    $100

    Необходим шаблон (тема) для сайта-блога риэлтора. Должен поддерживать тематику недвижимости. Обязательно присутствия плагинов позволяющих отображать продаваемые объекты недвижимости. Также автор сайта будет вести блог. Кроссбраузерность. Вот основное, что необходимо.

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад