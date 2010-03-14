Шаблон для сайта на shopcms

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки198 просмотров

Есть фирменный стиль. Небходим шаблон для сайта сделанного на скрипте shopcms. Некоторые изменения отображения товаров в отличии от стандартного шаблона. Дадим ориентир.

15 лет назад
neboskreb
Петрова 
31 год
19 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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