Дизайн школьного сайта

Нужен небольшой дизайн в стиле web2, чем-то говорящий что это сайт школы.

Школа...бюджет сильно урезан... 100-150 USD не больше.

Рисовать 2-3 страницы. Что и как расскажу исполнителю.

Кто готов взяться? Просьба к новичкам - не тратьте моё и своё время, просьба ко всем не писать в личку.