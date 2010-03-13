Дизайн школьного сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт71 заявка686 просмотров

Нужен небольшой дизайн в стиле web2, чем-то говорящий что это сайт школы.

Школа...бюджет сильно урезан... 100-150 USD не больше.

Рисовать 2-3 страницы. Что и как расскажу исполнителю.

Кто готов взяться? Просьба к новичкам - не тратьте моё и своё время, просьба ко всем не писать в личку.

15 лет назад
trueW3C
34 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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