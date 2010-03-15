Одностраничный HTML сайт к вечеру воскресенья

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок278 просмотров

"Рыба" сайта выложена по адресу http://www.elderlycare.ru

Нужно:

1.Сделать простенький дизайн, раскидав по страничке, всё как надо, сохранив при этом выбранный мною тёмно-серый фон за границами таблицы.

2. Текст чёрный на белом, выбор шрифта по усмотрению.

3. В "контактах" установить скрипт на скайп и телефон так, как это сделано на WebLancer, чтобы заказчик мог позвонить по скайпу "не сходя с места".

Пожалуй всё. Можно добавить только, что желательно придерживаться принципов минимализма - ничего лишнего, "простенько, но со вкусом". Ваши предложения?

HTML
15 лет назад
brodo
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

luboffke
37 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$100
1 день
Сказать, что я доволен - это ничего не сказать! Супер работа! В качестве бонуса я дал ребятам вдвое больше (плюс добавил ещё до круглой суммы), чем они запрашивали. Оно того стоило. Благодарен безмерно. Не думаю, что кто-то другой придумал и сделал бы дизайн именно в устраивающем меня стиле... Их стиль ярко выделяется и идеально подходит к тому, что мне надо было сделать: http://www.elderlycare.ru Дизайн в других предполагаемых проектах буду заказывать только им! Спасибо. Спасибо. Спасибо!!!
Мы с мужем остались Очень довольны сотрудничеством с Алексеем. Интеллигентный, приятный в общении человек. Если выбрал вас исполнителем-считайте, что вам повезло.

Заявки фрилансеров

luboffke
37 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад

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