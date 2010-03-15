Одностраничный HTML сайт к вечеру воскресенья

"Рыба" сайта выложена по адресу http://www.elderlycare.ru

Нужно:

1.Сделать простенький дизайн, раскидав по страничке, всё как надо, сохранив при этом выбранный мною тёмно-серый фон за границами таблицы.

2. Текст чёрный на белом, выбор шрифта по усмотрению.

3. В "контактах" установить скрипт на скайп и телефон так, как это сделано на WebLancer, чтобы заказчик мог позвонить по скайпу "не сходя с места".

Пожалуй всё. Можно добавить только, что желательно придерживаться принципов минимализма - ничего лишнего, "простенько, но со вкусом". Ваши предложения?