Дизайн интернет-магазина

Требуется дизайн шаблона форума Vbulletin 4.0.2; тематика - дети и материнство. Надо нарисовать и сверстать. Есть готовый логотип в векторе, надо, чтобы он вписался в новый дизайн. В идеале шаблон нужен не только для самого ...