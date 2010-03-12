Разработка дизайна сайта и верстка под joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок237 просмотров

Требуется макет сайта для производителя деревянных домов, срубов. По возможности нужна и верстка шаблона под joomla 1.5. За более подробной информацией обращаться на email:[email protected]. В теме укажите "дизайн сайтов" и оставьте ссылки на ваши выполненные работы.

Joomla
15 лет назад
avolodin
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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