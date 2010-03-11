CMS Magento - подправить дизайн

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Закрыт1 заявка135 просмотров

Нужно подправить дизайн на нескольких страницах

CMS - Magento

только для тех кто знает эту CMS

подробности в личку

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проект не один - поэтому рассматриваю долгосрочное сотрудничество

спасибо

Ева

Magento
15 лет назад
evageser
Гесер 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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