Создание дизайна для онлайн-магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок244 просмотра

Требуется создать сайт онлайн магазина, в котором будут продаваться книги, диски, электроника и другое.

Дизайн магазина по своей концепции должен быть похож на озон.ру, но, естественно, в своем стиле и своей цветовой гамме. Главная аналогия, которая должна использоваться, это простота и ясность дизайна, без всяких вычурных элементов, а также похожая структура (нефиксированная ширина, схожие колонки и прочее).

От дизайнера требуется создать дизайн в заданной цветовой гамме, а также отверствать его в HTML/CSS используя слои (layers), а не таблицы. На данном этапе требуется создание дизайна головной страницы, страницы категории, страницу продукта, а также страниц оформления заказа.

Должны будут быть предоставлены все исходные файлы, а также законченный код.

CSSHTML
15 лет назад
hasanove
Эмин 
43 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Vitaflax
Виталий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад
$300
7 дней
Четкая, грамотная и оперативная работа.
Плодотворная работа, компетентный заказчик, своевременная оплата. Советую!

Заявки фрилансеров

Vitaflax
Виталий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад

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