Создание дизайна для онлайн-магазина

Требуется создать сайт онлайн магазина, в котором будут продаваться книги, диски, электроника и другое.

Дизайн магазина по своей концепции должен быть похож на озон.ру, но, естественно, в своем стиле и своей цветовой гамме. Главная аналогия, которая должна использоваться, это простота и ясность дизайна, без всяких вычурных элементов, а также похожая структура (нефиксированная ширина, схожие колонки и прочее).

От дизайнера требуется создать дизайн в заданной цветовой гамме, а также отверствать его в HTML/CSS используя слои (layers), а не таблицы. На данном этапе требуется создание дизайна головной страницы, страницы категории, страницу продукта, а также страниц оформления заказа.

Должны будут быть предоставлены все исходные файлы, а также законченный код.