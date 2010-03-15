Сделать шапку для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок271 просмотр

Нужно срочно сделать шапку сайта. Срок пятница, вечер.

От Вас - стоимость. Подробности сообщу исполнителю. Предложения оставляйте в проекте.

15 лет назад
lev77
Вадим 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
15 лет назад
$100
2 дня
Профи. Всем рекомендую. Быстро и качественно.
Отличный заказчик. Грамотная постановка задачи. Трезвые комментарии по работе. Оперативная работа по принятию работы и четкие комментарии, материал во время. Оплата без проблем. Рад сотрудничеству, надеюсь на дальнейшие заказы. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
15 лет назад

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