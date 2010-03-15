Что ж, поехали... Надо нарисовать свеженький имиджевый дизайн сайта, каркасов будет 2 - главная и раздел. Раздел двух типов - текстовый или + сетка рисунков. Надо разработать ...
Сделать шапку для сайта
Нужно срочно сделать шапку сайта. Срок пятница, вечер.
От Вас - стоимость. Подробности сообщу исполнителю. Предложения оставляйте в проекте.
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