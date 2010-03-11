Очень простой и аккуратный дизайн

Требуется простенький дизайн сайта.

Заказчик описал его так:

"Сайт-каталог. Дизайн минимальный, так как решение временное и на данном этапе речь не идет о разработке собственного фир. стиля.

Главная, на ней размещен каталог и тут же контакты."

Т.е. нужно минималистично, стильно и аккуратно. Что-то типа www.bio-master.ru