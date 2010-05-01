Необходимо сделать поправки в шаблоне сайта на флеш. Необходимо поменять текст на страничках и т.д. Пишите свой номер icq для контакта.
Разработка шаблона Joomla (1.5.10)
Есть сайт: www.ohrana-kv.ru
Необходимо: разработать оригинальный шаблон оформления сайта согласно тематики (проектирование, установка и эксплуатация систем безопасности).
Недорого и качественно.
E-mail: [email protected]
Заявки вместе с портфолио.
Заявки фрилансеров
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