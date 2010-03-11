Сайт для западных пользователей

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Закрыт21 заявка268 просмотров

Здравствуйте. Необходимо создать дизайн сайта бухгалтерско-юридической направленности для зарубежных пользователей. Для примера – www.findlaw.com Сайт будет содержать до 10 страниц, опыт работ, ориентированных на западных пользователей, приветствуется. От Вас – цена и сроки.

15 лет назад
cinemae
Денис 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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