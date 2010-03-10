Дизайн сайта для производителя фотокниг

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт49 заявок418 просмотров

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры!

Наша компания занимается дизайном и производством качественных фотокниг. А вот производством сайтов наша компания не занимается... По этому поводу нужен хороший дизайнер. Подчеркну: НУЖЕН ТОЛЬКО ДИЗАЙН.

Суть проекта:

- нужен красивый сайт, отражающий всю прелесть продукции, которую мы производим.

- основная задача не убить эргономику сайта лишними, отвлекающими внимание пользователя красивостями.

То, что сейчас есть себя изжило, нужно нечто новое. Старый вариант здесь: www.fotodom.by

Будет очень здорово, если Вы из Минска, если нет, вопрос тоже решаемый.

Ждем от вас портфолио и условий работы. Дальше выходим на связь лично.

15 лет назад
Kaster
38 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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