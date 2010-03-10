Требуется web дизайнер для выполнения ряда работ на CMS MODx. Разработка нового шаблона сайта по образцу. Доработка модулей на действующем сайте.
Дизайн сайта для производителя фотокниг
Здравствуйте, уважаемые дизайнеры!
Наша компания занимается дизайном и производством качественных фотокниг. А вот производством сайтов наша компания не занимается... По этому поводу нужен хороший дизайнер. Подчеркну: НУЖЕН ТОЛЬКО ДИЗАЙН.
Суть проекта:
- нужен красивый сайт, отражающий всю прелесть продукции, которую мы производим.
- основная задача не убить эргономику сайта лишними, отвлекающими внимание пользователя красивостями.
То, что сейчас есть себя изжило, нужно нечто новое. Старый вариант здесь: www.fotodom.by
Будет очень здорово, если Вы из Минска, если нет, вопрос тоже решаемый.
Ждем от вас портфолио и условий работы. Дальше выходим на связь лично.
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