Дизайн сайта для производителя фотокниг

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры!

Наша компания занимается дизайном и производством качественных фотокниг. А вот производством сайтов наша компания не занимается... По этому поводу нужен хороший дизайнер. Подчеркну: НУЖЕН ТОЛЬКО ДИЗАЙН.

Суть проекта:

- нужен красивый сайт, отражающий всю прелесть продукции, которую мы производим.

- основная задача не убить эргономику сайта лишними, отвлекающими внимание пользователя красивостями.

То, что сейчас есть себя изжило, нужно нечто новое. Старый вариант здесь: www.fotodom.by

Будет очень здорово, если Вы из Минска, если нет, вопрос тоже решаемый.

Ждем от вас портфолио и условий работы. Дальше выходим на связь лично.