Сделать шапку сайта, красиво положить логотип.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок230 просмотров

Есть сайт, надо красиво сделать шапку...

красиво положить логотип.. тоесть надо человек со вкусом..

желательно сделать в фотошопе.. верстка приветствуется ;)

бюджет 300грн или по курсу в долорах

15 лет назад
alex20102010
Алекс 
51 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

YLLLka
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

YLLLka
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Простой дизайн простого сайта.

    $50

    Сайт будет состоять из одной страницы и нескольких вложенных страниц. Нужно что-то такое, что будет выглядеть стильно, современно и просто. Можно даже сказать в стиле современных дизайнов Samsung или LG :). ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Редизайн женского журнала

    $1000

    Тербуется редизайн женского журнала www.arabio.ru. Следует сохранить существующую сетку (размещение блоков и горизонтальные размеры). 3 страницы. Главная, список публикаций и статья. Предоплата 40% только после утверждения макета главной. ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Блог

    Для нового блога требуется дизайн, автоматическое дозированное наполнение уникальным контентом вручную, а также продвижение только белыми схемами.

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина автохимии и инструмента

    Требуется создать современный и в первую очередь удобный дизайн для интернет-магазина (онлайн-каталога) автохимии и оборудования для автосервисов. Сайт построен на движке VamShop - опыт в работе с ним приветствуется, но не является обязательным. ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шапка для сайта

    $16

    Нужна шапка на сайт, тематика сайта графика, дизайн, фотошоп. Стоимость проекта 500 руб, за шапку в 3д формате заплачу 800 руб. Срок выполнения три дня. Подробности ICQ 570928916

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка дизайна

    Здравствуйте, Имеется шабка и эскиз с общим расположением элементов. Нужно доделать шаблон в соответствии с шапкой. Сайт - b2b.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад