Нужна шапка на сайт, тематика сайта графика, дизайн, фотошоп. Стоимость проекта 500 руб, за шапку в 3д формате заплачу 800 руб. Срок выполнения три дня. Подробности ICQ 570928916
Флеш-шапка на сайт
Флеш-шапку для сайта www.inripol.ru
примеры http://www.su155.ru/
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