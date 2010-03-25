Фон должен быть -черная лаковая кожа (смотри архив) может под крокодила-может Ваше предложение. в центре логотип(медаль)логотип есть в исходнике, но нужно сделать логотип как бы глянцевый, золотой.(в дальнейшем этот логотип на сайте будет сделан ...
Доработка дизайна магазина
Необходимо разработать легкий дизайн интернет магазина мебели.
Структура уже готова.
Необходимо разработать главную страницу и страницу товара.
Также нужен простой логотип.
Рассматриваю заявки только с опытом разработки магазинов
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