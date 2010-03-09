Дизайн сайта + верстка на тематику Lineage2

Ищу дизайнеров у которых есть большой опыт работы на тематику игры Lineage2 . Мне нужны профессионалы в своем деле.

Дизайн предназначаеться для крупного Interlude PvP сервера в россии.

Вот примеры работ, на которые я ровняюсь.

http://st.free-lance.ru/users/DKarts/upload/f_4b7c3bb6d84e5.jpg

http://asterios.tm/index.php

http://st.free-lance.ru/users/Nolan/upload/filecZVxfe.jpg

http://st.free-lance.ru/users/Professor/upload/file6uCxby.png

http://st.free-lance.ru/users/Professor/upload/fileCTtgiK.jpg

http://la2base.ru/uploads/posts/2010-03/1267524289_37521aa29413.jpg

http://l2.ru/

Бюджет 10.000 р.

Если подобное вам под силу, буду рассматривать ваше предложение

Оставляйте свое портфолио в коментариях.

Большая просьба, скидывайте ссылки примеров работ на игровую тематику отдельно.

Смотреть полностью портфолио в вперемешку на все направления, не относящиеся к игровой тематике очень тяжело.