Требуется дизайн он-лайн игры. Стиль фэнтези. Для начала требуется разработать стартовую страницу и внешний вид персонажа. Подробности в почту.
Дизайн сайта + верстка на тематику Lineage2
Ищу дизайнеров у которых есть большой опыт работы на тематику игры Lineage2 . Мне нужны профессионалы в своем деле.
Дизайн предназначаеться для крупного Interlude PvP сервера в россии.
Вот примеры работ, на которые я ровняюсь.
http://st.free-lance.ru/users/DKarts/upload/f_4b7c3bb6d84e5.jpg
http://st.free-lance.ru/users/Nolan/upload/filecZVxfe.jpg
http://st.free-lance.ru/users/Professor/upload/file6uCxby.png
http://st.free-lance.ru/users/Professor/upload/fileCTtgiK.jpg
http://la2base.ru/uploads/posts/2010-03/1267524289_37521aa29413.jpg
Бюджет 10.000 р.
Если подобное вам под силу, буду рассматривать ваше предложение
Оставляйте свое портфолио в коментариях.
Большая просьба, скидывайте ссылки примеров работ на игровую тематику отдельно.
Смотреть полностью портфолио в вперемешку на все направления, не относящиеся к игровой тематике очень тяжело.
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