Нужно поправить шапку ( или сделать другую) + кое что по меню подремонтить . CMS WINSHOP !!! ICQ 3--4--9--404---6----9----5
Дорисовать 4 шапочки .jpg
Нужно дорисовать мультяшную шапочку и сделать 4 варианта:
1.Весна - распускающиеся цветочки, бабочки, птицы возвращающиеся с юга и т.д.
2.23.02, 09.05 - андреевская лента и другие военные атрибуты
3.Лето - атрибуты отдыха
4.Осень падающие жёлтые листья, птицы летящие на юг
ну и соответственно для всех шапочек персонажей можно приодеть по сезону (событию)
дополнения нужно размещать равномерно по всей шапке, крупные элементы преимущественно в правой части
p.s. если за счёт каких то условия задания можно удешевить работу, то будет прекрасно
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