Дорисовать 4 шапочки .jpg

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок281 просмотр

Нужно дорисовать мультяшную шапочку и сделать 4 варианта:

1.Весна - распускающиеся цветочки, бабочки, птицы возвращающиеся с юга и т.д.

2.23.02, 09.05 - андреевская лента и другие военные атрибуты

3.Лето - атрибуты отдыха

4.Осень падающие жёлтые листья, птицы летящие на юг

ну и соответственно для всех шапочек персонажей можно приодеть по сезону (событию)

дополнения нужно размещать равномерно по всей шапке, крупные элементы преимущественно в правой части

p.s. если за счёт каких то условия задания можно удешевить работу, то будет прекрасно

15 лет назад
AlexandrYY
Александр 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-5)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доверстать и наполнить модулями сайт на Wordpress

    $250

    Tребуется бодрый и креативный специалист чтобы доделать сайт: www.srikrishnacaitanya.com нужно будет наполнить следующими модулями: - аудио плеер: прослушать 2-3 трека - проийти к оплате через Paypal - ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Oрганизация страницы продукции на сайте

    $250

    Требуется консультирование по организации страницы продукции на сайте: необходимо продумат презентацию товаров на сайте по художественному стеклу. www.palaceofglass.com http://palaceofglass.com/products/ Hеобходимо произвести апдейт страницы с продукцией: ...

    HTMLPHP
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработать дизайн информационного сайта

    Информационный портал юридической тематики. Задача: 1. Разработать меню с учётом юзабилити. Сделать так, чтобы можно было заходить с любой страницы на любую другую. (подскажу как сделать), скорее всего с использованием всплывающих меню на ...

    AJAX
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Изменить сайт форума

    Добрый день! Нужно сделать новую шапку для форума phpbb 2 plus http://www.nail-o-nail.com/ru/forum/portal.php и не много изменить дизайн сайта Ваши предложения...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изменить сайт!

    Добрый день! Есть сайт движек джумла. Нужно Поменять дизайн и расположение разделов. Кто может пишите. Предоплата после утверждения дизайна!

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка дизайна

    Необходимо разработать дизайн сайта. Тематика сайта - инвестиционный конкурс проектов на миллион. Конкурс называется "Охота на миллион" Соответственно тематика сайта должна быть: человек в деловом костюме с ружьем стреляется в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн сайта ОТТО

    Тема - торговля по каталогам. Предоплаты нет, после утверждения концепции 50 проыентов, после сдачи оставшиеся 50. Примеры работ в личку.

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн(перересовка с фото) и верстка

    Нужен дизайн главной и верстка 30 внутр. страниц. Для дизайна есть весь материал, также есть скрины как должен выглядеть структурно сайт. Для дизайна главное требуется перерисовать имеющиеся фото в мультяшный образ.

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад