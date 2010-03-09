Дорисовать 4 шапочки .jpg

Нужно дорисовать мультяшную шапочку и сделать 4 варианта:

1.Весна - распускающиеся цветочки, бабочки, птицы возвращающиеся с юга и т.д.

2.23.02, 09.05 - андреевская лента и другие военные атрибуты

3.Лето - атрибуты отдыха

4.Осень падающие жёлтые листья, птицы летящие на юг

ну и соответственно для всех шапочек персонажей можно приодеть по сезону (событию)

дополнения нужно размещать равномерно по всей шапке, крупные элементы преимущественно в правой части

p.s. если за счёт каких то условия задания можно удешевить работу, то будет прекрасно