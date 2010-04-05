Тема - торговля по каталогам. Предоплаты нет, после утверждения концепции 50 проыентов, после сдачи оставшиеся 50. Примеры работ в личку.
Разработка дизайна
Необходимо разработать дизайн сайта.
Тематика сайта - инвестиционный конкурс проектов на миллион.
Конкурс называется "Охота на миллион"
Соответственно тематика сайта должна быть: человек в деловом костюме с ружьем стреляется в уток (утка - доллары с крыльями) или человек в деловом костюме стреляет из лука и попадает точно в 10-ку или человек в деловом костюме и над головой у него загорается желтая лампочка (идея) - это только пример, может быть и что-то другое.
Рядом с каждой из таких картинок должен быть слоган - Охота на миллион открыта, проект точно в десятку, есть идея? Есть миллион!
Меню должно содержать всего 3 пункта - Заявка, О конкурсе (она же главная), О Клубе
Внизу контакты e-mail
Сверху - слева или справа 3 логотипа (клуб mosmp.ru, герб Москвы и лого мегаполис фм)
Сайт должен быть выполнен в светлых тонах, а шапка сайта должна быть яркой и красочной, возможно с пересечением предметов, линий, фотографий...
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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