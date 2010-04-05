Разработка дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок465 просмотров

Необходимо разработать дизайн сайта.

Тематика сайта - инвестиционный конкурс проектов на миллион.

Конкурс называется "Охота на миллион"

Соответственно тематика сайта должна быть: человек в деловом костюме с ружьем стреляется в уток (утка - доллары с крыльями) или человек в деловом костюме стреляет из лука и попадает точно в 10-ку или человек в деловом костюме и над головой у него загорается желтая лампочка (идея) - это только пример, может быть и что-то другое.

Рядом с каждой из таких картинок должен быть слоган - Охота на миллион открыта, проект точно в десятку, есть идея? Есть миллион!

Меню должно содержать всего 3 пункта - Заявка, О конкурсе (она же главная), О Клубе

Внизу контакты e-mail

Сверху - слева или справа 3 логотипа (клуб mosmp.ru, герб Москвы и лого мегаполис фм)

Сайт должен быть выполнен в светлых тонах, а шапка сайта должна быть яркой и красочной, возможно с пересечением предметов, линий, фотографий...

15 лет назад
porochkin
Дмитрий 
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

egorfedorov
Егор 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
20 отзывов(-1)
15 лет назад
$200
2 дня
Отличный дизайнер! Егор сделал все быстро и качетвенно!
Хороший заказчик, всем рекомендую! :)) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество ))

Заявки фрилансеров

egorfedorov
Егор 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
20 отзывов(-1)
15 лет назад

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