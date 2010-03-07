Разработка дизайна для магазина на движке WebAsyst

Необходим дизайн для интернет-магазина, который будет заниматься продажей живописи. Магазин будет работать на движке WebAsyst. Также необходима интеграция дизайна в движок.

Примеры:

структура - http://www.photo-store.net/

Необходимо сочитание стиля, который будет подходить для классики, так и абстрактных картин.

возможные стили background

http://oboi-pro.ru/images/1.jpg

http://oboiopt.ru/images/vinyl-wall-coverings.jpg

Готов рассмотреть более сложный и дорогой дизайн, где магазин будет работать в виде галереи и всего будет около 2–3 комнат (страниц) для классики и для картин минималистического дизайна. Если у вас предложения по выборе другого движка, то все варианты будут рассмотрены.

Любые варианты будут интересны. Желательно предлагать ссылаясь на какие-нибудь примеры. Бюджет может быть пересмотрен в зависимость от сложности дизайна.