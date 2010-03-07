Разработка дизайна для магазина на движке WebAsyst

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок237 просмотров

Необходим дизайн для интернет-магазина, который будет заниматься продажей живописи. Магазин будет работать на движке WebAsyst. Также необходима интеграция дизайна в движок.

Примеры:

структура - http://www.photo-store.net/

Необходимо сочитание стиля, который будет подходить для классики, так и абстрактных картин.

возможные стили background

http://oboi-pro.ru/images/1.jpg

http://oboiopt.ru/images/vinyl-wall-coverings.jpg

Готов рассмотреть более сложный и дорогой дизайн, где магазин будет работать в виде галереи и всего будет около 2–3 комнат (страниц) для классики и для картин минималистического дизайна. Если у вас предложения по выборе другого движка, то все варианты будут рассмотрены.

Любые варианты будут интересны. Желательно предлагать ссылаясь на какие-нибудь примеры. Бюджет может быть пересмотрен в зависимость от сложности дизайна.

Webasyst
15 лет назад
ItSolutions
Скицко 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта пивной компании

    Нужен дизайн сайта компании, занимающейся поставками пива и пивного оборудования. Рассмотрю готовые варианты, шаблоны либо разработку в кратчайший срок. Пример структуры страниц можно посмотреть тут: http://www.beer-co.com/productions/?lng=rus Желательно преобладание ...

    HTMLJoomla
    Дизайн сайтов49 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн страницы

    $100

    Нужен дизайн страницы, страница будет размещена на время реконструкции сайта. Основные требования - минимализм, креативность, уникальност. Пожелания - возможно в виде интро с Flash.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн + верстка сайта

    $40

    Нужно по примеру сайта отрисовать свой вариант (только заглавную страницу) + сверстать. Подробности напишу в личку. Оплата в WMR.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Макет сайта

    $100

    Нужно сделать макет главной страницы сайта фотоальбома.По результату будет определен исполнитель для макетов остальных страниц(5). Ни каких необычных пожеланий нет. витрина фоток,меню гор. и верт, текст, новости и т.д. Образец или ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн нового сайта

    $350

    Требуется создать дизайн сайта, который включает в себя: Дизайн главной страницы (полностью) Дизайн одной из внутренних страниц Дизайн таблиц Дизайн списков и блоков сайта Фавикон Несколько иконок, ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта и форума на тематику – Lineage2

    $1000

    Ищу дизайнеров виртуозов , у которых есть огромнейший опыт работы на тематику игры Lineage2 . Мне нужны профессионалы в своем деле. Вот примеры работ, на которые я ровняюсь. http://asterios.tm/index.php http://shock-world.com/ ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Простая шапка для сателлита

    Нужна шапка для сайта http://www.h-o-r-s-e.ru, это самый простой сателлит и особых требований нет, но хочу не просто что-то покерное, а отразить какую-то особенность h.o.r.s.e, например, что в нем 5 вариантов покера, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Разработать дизайн сайта(ов) из серии "Диета" / "Разговоры с Гаи" / "Тест на привлекательность" / "IQ тест" и т.д. На выходе от 1 до 3 страниц (в зависимости от сайта) в формате ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    15 лет назад