Дизайн сайта и форума на тематику – Lineage2

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок296 просмотров

Ищу дизайнеров виртуозов , у которых есть огромнейший опыт работы на тематику игры Lineage2 . Мне нужны профессионалы в своем деле.

Вот примеры работ, на которые я ровняюсь.

http://asterios.tm/index.php

http://shock-world.com/

http://la2.theabyss.ru/

http://la2crazy.ru/?skin=lq

Если подобное вам под силу, буду рассматривать ваше предложение

Шлите свое портфолио на мой email: lineage2[собака]ua.fm

15 лет назад
Zyta
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Простая шапка для сателлита

    Нужна шапка для сайта http://www.h-o-r-s-e.ru, это самый простой сателлит и особых требований нет, но хочу не просто что-то покерное, а отразить какую-то особенность h.o.r.s.e, например, что в нем 5 вариантов покера, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Разработать дизайн сайта(ов) из серии "Диета" / "Разговоры с Гаи" / "Тест на привлекательность" / "IQ тест" и т.д. На выходе от 1 до 3 страниц (в зависимости от сайта) в формате ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн для интернет-магазина автозапчастей

    $50

    Наш заказчик: фирма торгующая автозапчястями. Требуется сделать дизайн магазина. Есть сайт, который нравится заказчику и по подобию которого требуется сделать вариант дизайна его магазина. Есть определенные цвета, в которых нужно делать дизайн и есть ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта и лого + верстка

    $500

    Хостинг компания, нужно сделать -дизайн -верстка -логотип в короткие сроки сайт англоязычный красиво и стильо должно все быть никаких картинок стыриных ...

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта визитки

    $100

    Требуется сделать дизайн для сайта визитки, шапку фон, кнопки (5 шт), боковые панели, для главной страницы, а также шапку и фон и обводку окон для остальных страниц, их будет 5. Нужна только графика, верстка ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать макет дизайна на основе другого сайта

    $30

    Адрес сайта-исходника сообщу исполнителю. Публикую только список изменений для оценки объема работ: - Изменить бекграунд вокруг контентной части (нужна какая-нибудь другая картинка) - Поставить логотип от другого сайта. Логотип уже имеется, ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Исправления шаблона WP

    Добрый день! Есть сайт: http://krufo.com/ Что нужно: 1. Убрать блок "изображение" 2. Убрать ссылку внизу creative commons (я пробовал вырезать - сайт вылетает) 3. Подогнать внизу под ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дорисовать что-нибудь интересное к сайту

    http://jnet.kz/ вот тут надо что нибудь дорисовать, как то добавить графики я думаю может по бокам картиночки поставить примерно как на этом сайте http://www.tema.ru/main.html ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад