Дизайн сайта и форума на тематику – Lineage2

Ищу дизайнеров виртуозов , у которых есть огромнейший опыт работы на тематику игры Lineage2 . Мне нужны профессионалы в своем деле.

Вот примеры работ, на которые я ровняюсь.

http://asterios.tm/index.php

http://shock-world.com/

http://la2.theabyss.ru/

http://la2crazy.ru/?skin=lq

Если подобное вам под силу, буду рассматривать ваше предложение

Шлите свое портфолио на мой email: lineage2[собака]ua.fm