Дизайн для интернет-магазина автозапчастей

Наш заказчик: фирма торгующая автозапчястями. Требуется сделать дизайн магазина.

Есть сайт, который нравится заказчику и по подобию которого требуется сделать вариант дизайна его магазина. Есть определенные цвета, в которых нужно делать дизайн и есть расстановка модулей, меню и т.д.

Так же требуется сделать 2-й вариант: такой, как видит его дизайнер.

Есть ТЗ, но оно будет выслано после того, как определимся с исполнителем.

Предложения (портфолио и стоимость) жду тут или на почту.

Предпочтение отдается фрилансерам, которые уже работали в данном направлении.

В дальнейшем возможна работа на постоянной основе.