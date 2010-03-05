Дизайн для интернет-магазина автозапчастей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок229 просмотров

Наш заказчик: фирма торгующая автозапчястями. Требуется сделать дизайн магазина.

Есть сайт, который нравится заказчику и по подобию которого требуется сделать вариант дизайна его магазина. Есть определенные цвета, в которых нужно делать дизайн и есть расстановка модулей, меню и т.д.

Так же требуется сделать 2-й вариант: такой, как видит его дизайнер.

Есть ТЗ, но оно будет выслано после того, как определимся с исполнителем.

Предложения (портфолио и стоимость) жду тут или на почту.

Предпочтение отдается фрилансерам, которые уже работали в данном направлении.

В дальнейшем возможна работа на постоянной основе.

15 лет назад
web-city
Артем 
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

feL
31 год
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

feL
31 год
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад

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