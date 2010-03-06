Исправления шаблона WP

Добрый день! Есть сайт:

http://krufo.com/

Что нужно:

1. Убрать блок "изображение"

2. Убрать ссылку внизу creative commons (я пробовал вырезать - сайт вылетает)

3. Подогнать внизу под записью иконки закладки и почты (они отображаются с маленьким дефисом под ними)

4. И последнее: Закладки на главной периодически не отображаются. Браузер Опера 10.1. Тоже править по возможности.

Оплата по факту, только WMR. Пишите в аську 320089824.