Исправления шаблона WP

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Завершен3 заявки170 просмотров

Добрый день! Есть сайт:

http://krufo.com/

Что нужно:

1. Убрать блок "изображение"

2. Убрать ссылку внизу creative commons (я пробовал вырезать - сайт вылетает)

3. Подогнать внизу под записью иконки закладки и почты (они отображаются с маленьким дефисом под ними)

4. И последнее: Закладки на главной периодически не отображаются. Браузер Опера 10.1. Тоже править по возможности.

Оплата по факту, только WMR. Пишите в аську 320089824.

WordPress
15 лет назад
ScolvS
Виктор 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

hermit931
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Вежливый, грамотный человек. Рекомендую.
Все прошло великолепно

Заявки фрилансеров

hermit931
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад