Дорисовать что-нибудь интересное к сайту

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Завершен5 заявок251 просмотр

http://jnet.kz/ вот тут надо что нибудь дорисовать, как то добавить графики

я думаю может по бокам картиночки поставить примерно как на этом сайте http://www.tema.ru/main.html

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

15 лет назад
yakooobin
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2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Cawom
34 года
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15 лет назад
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Отзыв недоступен.
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Cawom
34 года
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15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад