Дорисовать что-нибудь интересное к сайту

http://jnet.kz/ вот тут надо что нибудь дорисовать, как то добавить графики

я думаю может по бокам картиночки поставить примерно как на этом сайте http://www.tema.ru/main.html

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)