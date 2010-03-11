Нужен дизайн, тематика покер.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок451 просмотр

Нужен дизайн на покерную тематику( более точно rakeback смотрите в google), точного ТЗ нету.

Есть примеры, которые более менее нравятся.

http://rakeuniverse.com/

http://rakeback.com

http://www.rakebrain.com/

Если у вас есть предложения, они только приветствуются.

Нужно сделать 3 страницы + лого + пару спец. картинок.

Может быть нужно будет нарисовать еще пару баннеров.

Дизайн должен быть, легкий, красивый, приветливый и не напрягать глаза

Оплата только после сдачи работы.

Жду ваши предложения и портфолио. Можно в ЛС.

Оплата:WebMoney, MoneyBookers, Банковским переводом(по России), Внутренним переводом в АльфаБанке(По России).

Контакты:

Icq:552-852

Skype:PokerDiaduska

15 лет назад
CL-NiC
37 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
15 лет назад
$400
4 дня
Профессиональный дизайнер. Сдала работу в срок, при это выполнила все мои пожелания. Я так же доволен фантазией данного человека, которая мне помогла. Поэтому, если вы хотите хороший, качественный дизайн в установленный срок, то лучшего исполнителя вам не найти.
Мне понравилось работать с Алексеем - хорошее ТЗ, заказчик всегда на связи, всячески помогает в работе - дает четкие корректировки, примеры, на которые нужно ориентироваться, что очень ценно для любого дизайнера. Оплата была произведена точно в срок и в полном объеме. Алексей, надеюсь Ваш проект будет успешным, удачи!

Заявки фрилансеров

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
15 лет назад

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