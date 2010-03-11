Требуется изменине дизайна ("рестайлинг") товароной сетки интернет-магазина на основании уже существующей и предложенного варината реализации. Важной особенностью будет являтется использование при выполнении работы принциров юзабилити (usability). Для потнциальных исполнителей: важно ...
Нужен дизайн, тематика покер.
Нужен дизайн на покерную тематику( более точно rakeback смотрите в google), точного ТЗ нету.
Есть примеры, которые более менее нравятся.
Если у вас есть предложения, они только приветствуются.
Нужно сделать 3 страницы + лого + пару спец. картинок.
Может быть нужно будет нарисовать еще пару баннеров.
Дизайн должен быть, легкий, красивый, приветливый и не напрягать глаза
Оплата только после сдачи работы.
Жду ваши предложения и портфолио. Можно в ЛС.
Оплата:WebMoney, MoneyBookers, Банковским переводом(по России), Внутренним переводом в АльфаБанке(По России).
Контакты:
Icq:552-852
Skype:PokerDiaduska
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $40
Необходимо нарисовать эскиз дизайна главной страницы - http://docs.google.com/View?id=dggssd8x_620c9ntwjgc Дизайнер должен предоставить эскиз дизайна до 9 марта 2010 года. Под эскизом мы понимаем прототип дизайна, который должен давать представление о подходе дизайнера к предлагаемой работе, ...Закрыт15 лет назад
- $300
Разработать дизайн партнерской программы (продажа контента средствами смс). На выходе 4 страницы (см. приложение) в формате PSD: - главная страница (main) - текстовая страница открытого раздела (main_text) - статистика (inner_stat) ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт15 лет назад
На английском. свежий, веселый. оставляйте плиз портфолио и ориентировочные ценыДизайн сайтов30 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
http://delitecompany.ru - шапка не о чем. Нужно доработать. Задача нарисовать картинку. Пишите первым делом предложения по доработки, а уже потом цену и сроки. Проект срочный - оплата в понедельник. Также не ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
- $150
Необходим дизайнер, умеющий отрисовывать мультяшные персонажи и делать мультяшные дизайны для детского сайта. Надо сделать дизайн страницы в photoshope с моими требованиями и мультяшными героями. ТЗ пришлю по требованию, оставляйте здесь ваши ...Завершен15 лет назад
Основная концепция. Необходимо создать универсальный шаблон Joomla 1.5 с возможностью легкого изменения цветовой гаммы и картинки-фона шапки сайта. Шаблон должен быть заточен под интернет-магазин электроники и органично вписываться в систему шаблонов Virtuemart 1.1.х-1.2 ...Завершен15 лет назад
- $50
В приложенном файле информационная разметка страницы Тематика : каталог автозапчастей для марки Форд. Дизайн трехколоночный с учетом, что верстка будет резиновой. Желательно оптимизировать под верстку CSS3. Шапка в строгом стиле, под ...Завершен15 лет назад
Кто знаком с http://tsite.net.ru/ требуется сделать дизайн.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Нужен дизайн для блога на вордпресс, предоплата имеется. Текущий дизайн блога тут http://games.goodsoft.vn.ua/Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт15 лет назад