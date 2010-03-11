Нужен дизайн, тематика покер.

Нужен дизайн на покерную тематику( более точно rakeback смотрите в google), точного ТЗ нету.

Есть примеры, которые более менее нравятся.

http://rakeuniverse.com/

http://rakeback.com

http://www.rakebrain.com/

Если у вас есть предложения, они только приветствуются.

Нужно сделать 3 страницы + лого + пару спец. картинок.

Может быть нужно будет нарисовать еще пару баннеров.

Дизайн должен быть, легкий, красивый, приветливый и не напрягать глаза

Оплата только после сдачи работы.

Жду ваши предложения и портфолио. Можно в ЛС.

Оплата:WebMoney, MoneyBookers, Банковским переводом(по России), Внутренним переводом в АльфаБанке(По России).

Контакты:

Icq:552-852

Skype:PokerDiaduska