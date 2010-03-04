Рестайлинг товарной сетки с юзабилити (usability)

Требуется изменине дизайна ("рестайлинг") товароной сетки интернет-магазина

на основании уже существующей и предложенного варината реализации. Важной особенностью

будет являтется использование при выполнении работы принциров юзабилити (usability).

Для потнциальных исполнителей: важно иметь реальный (практический) и успешный опыт использования юзабилити (usability)

для интернет-магазинов. В идеальном случае проектная команда должна состоять из двух человек: дизайнера и

юзабилити-специалиста. Портфолио с дизайном товарных сеток будет БОЛЬШИМ плюсом.

Подробности проекта - по эл. почте (высылается бриф и требования к исполнению).

Ждем предложений по срокам/стоимости. Оплата - Яндекс.Деньги