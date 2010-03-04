Необходим дизайнер, умеющий отрисовывать мультяшные персонажи и делать мультяшные дизайны для детского сайта. Надо сделать дизайн страницы в photoshope с моими требованиями и мультяшными героями. ТЗ пришлю по требованию, оставляйте здесь ваши ...
Рестайлинг товарной сетки с юзабилити (usability)
Требуется изменине дизайна ("рестайлинг") товароной сетки интернет-магазина
на основании уже существующей и предложенного варината реализации. Важной особенностью
будет являтется использование при выполнении работы принциров юзабилити (usability).
Для потнциальных исполнителей: важно иметь реальный (практический) и успешный опыт использования юзабилити (usability)
для интернет-магазинов. В идеальном случае проектная команда должна состоять из двух человек: дизайнера и
юзабилити-специалиста. Портфолио с дизайном товарных сеток будет БОЛЬШИМ плюсом.
Подробности проекта - по эл. почте (высылается бриф и требования к исполнению).
Ждем предложений по срокам/стоимости. Оплата - Яндекс.Деньги
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