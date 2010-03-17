Дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок358 просмотров

В приложенном файле информационная разметка страницы

Тематика : каталог автозапчастей для марки Форд.

Дизайн трехколоночный с учетом, что верстка будет резиновой.

Желательно оптимизировать под верстку CSS3.

Шапка в строгом стиле, под нее выделяется минимум места, так что она должна быть без коллажей.

Все активные элементы(меню, ссылки) необходимо продемонтрировать в разных состояниях(наведенный курсор он же фокус, посещенная ссылка, активный раздел меню)

Цветовая гамма из цветов белый, синий, серый и т.д.(цвета логотипа форда)

15 лет назад
lhavi
40 лет
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Edberrot
Валерия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
25 отзывов
15 лет назад
$45
3 дня
Работа выполнена четко и со вкусом. То что надо.
Замечательно поработали, только плюс

Заявки фрилансеров

Edberrot
Валерия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
25 отзывов
15 лет назад

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