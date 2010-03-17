В приложенном файле информационная разметка страницы

Тематика : каталог автозапчастей для марки Форд.

Дизайн трехколоночный с учетом, что верстка будет резиновой.

Желательно оптимизировать под верстку CSS3.

Шапка в строгом стиле, под нее выделяется минимум места, так что она должна быть без коллажей.

Все активные элементы(меню, ссылки) необходимо продемонтрировать в разных состояниях(наведенный курсор он же фокус, посещенная ссылка, активный раздел меню)

Цветовая гамма из цветов белый, синий, серый и т.д.(цвета логотипа форда)