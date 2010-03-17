Кто знаком с http://tsite.net.ru/ требуется сделать дизайн.
Дизайн сайта
В приложенном файле информационная разметка страницы
Тематика : каталог автозапчастей для марки Форд.
Дизайн трехколоночный с учетом, что верстка будет резиновой.
Желательно оптимизировать под верстку CSS3.
Шапка в строгом стиле, под нее выделяется минимум места, так что она должна быть без коллажей.
Все активные элементы(меню, ссылки) необходимо продемонтрировать в разных состояниях(наведенный курсор он же фокус, посещенная ссылка, активный раздел меню)
Цветовая гамма из цветов белый, синий, серый и т.д.(цвета логотипа форда)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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