Здравствуйте! Требуется разработка дизайна странички с каталогом товаров. Подробности - в ТЗ в приложении. В случае успешного выполнения заказа возможно дальнейшее сотрудничество.
Дизайн сайта каталога предприятий
По структуре будет как этот http://molot.kz/
по направлению только не строительный а вообще бизнес каталог в целом
домен будет bizcat.kz
на выходе псд
ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
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