Дизайн сайта каталога предприятий

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок291 просмотр

По структуре будет как этот http://molot.kz/

по направлению только не строительный а вообще бизнес каталог в целом

домен будет bizcat.kz

на выходе псд

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

15 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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