Дизайн блога

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Закрыт8 заявок196 просмотров

Нужен дизайн без верстки. Обращаться в ICQ 396-1два0-1два4

Нужно отписать прдложение в следующем виде:

цена и сроки работы

ссылки на пару лучех работ

ссылку на аккаунт

15 лет назад
forexAW
Акакий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров