Приватный проект для Ненашева Евгения

$550
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка283 просмотра

Дизайн информационного портала.

15 лет назад
mbizo
30 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

eugeniyn
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
15 лет назад
$550
5 дней
В очередной раз, отличная работа. Рекомендую.
Реализовали еще один проект, надеюсь не последний.

Заявки фрилансеров

eugeniyn
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
15 лет назад