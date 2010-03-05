Сделать мини-сайт на Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок292 просмотра

Переделать шаблон WP под сайт и перерисовать "Шапку"

WordPress
15 лет назад
sam77
61 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

intelleks
Владимир 
42 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов
15 лет назад
$25
1 день
Повторно работаю с Владимиром - Всё как всегда отлично. Работа выполнена прекрасно, всё по ТЗ. Спасибо.
Вторая моя работа для Сергея - только положительные впечатления. Задача сформулирована, оплата своевременна.

Заявки фрилансеров

intelleks
Владимир 
42 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов
15 лет назад

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