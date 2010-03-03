Разработать шапку для интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки215 просмотров

Необходимо нарисовать шапку для www.eyus.ru/multi.php размер 87х211 без четких границ и так чтобы совпадала с шапкой на www.eyus.ru стили текста надписи ЭЮС и и подпись - интернет универмаг.

Необходим белый фон и новые элементы в шапке но концепцию подарки нужно соблюдать.

Чтоб иметь представление о чем разговаривать просьба обращатся сразу с набросками.

15 лет назад
il_poll
Ильич 
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

TaHdeR
35 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$10
3 дня

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TaHdeR
35 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад