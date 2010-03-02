Дизайнер для портала на танцевальную тематику

На данный момент есть форум - raks.com.ua/forum, там вы можете увидеть основную тематику сайта.

Что нам нужно для дизайна портала (который будет включать текущий форум):

1. стиль мультфильма Аладдин (замок, рисованные персонажи из представленных фотографий танцовщиц)

2. стилизация логотипа под дизайн

3. дизайн должен быть ночным. звезды, огни.

4. интересный шрифт

В итоге нам нужен человек, который сделает дизайн всех страниц что в эксельке и стили для этих страниц с примерами, чтобы можно было натянуть на живое. Пример неудачного и плохого диза - http://nvvetal.s.wap3.com.ua/raks

Все тз есть в аттачменте