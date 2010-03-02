Нужно сделать дизайн для приложения ВКонтакте. Приложение типа этих: http://vkontakte.ru/app772467; http://vkontakte.ru/app1756353 Т.е. почти аналог этого сайта. Необходимо продумать интерфейс и сделать хороший дизайн для всех страниц приложения. Очень приветствуется ...
Дизайнер для портала на танцевальную тематику
На данный момент есть форум - raks.com.ua/forum, там вы можете увидеть основную тематику сайта.
Что нам нужно для дизайна портала (который будет включать текущий форум):
1. стиль мультфильма Аладдин (замок, рисованные персонажи из представленных фотографий танцовщиц)
2. стилизация логотипа под дизайн
3. дизайн должен быть ночным. звезды, огни.
4. интересный шрифт
В итоге нам нужен человек, который сделает дизайн всех страниц что в эксельке и стили для этих страниц с примерами, чтобы можно было натянуть на живое. Пример неудачного и плохого диза - http://nvvetal.s.wap3.com.ua/raks
Все тз есть в аттачменте
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