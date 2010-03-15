Разработка дизайна для классифайда

Нужно сделать дизайн для приложения ВКонтакте. Приложение типа этих: http://vkontakte.ru/app772467; http://vkontakte.ru/app1756353 Т.е. почти аналог этого сайта. Необходимо продумать интерфейс и сделать хороший дизайн для всех страниц приложения. Очень приветствуется ...