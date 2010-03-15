Разработка дизайна для классифайда

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок284 просмотра

Ищеться дизайнер ( агенствам просьба не беспокоить)

Задача:

cоздание дизайна для классифайд сайта

Срок: Неделя

Бюджет: до $200

Форма оплаты: Paypal, Western Union, Money Gram

Требования: Нужен профессионал , новичкам просьба не беспокоить

Контакт:

ICQ: 591494120

Просьба при контакте сразу предоставлять ссылки на свои предыдущие работы.

15 лет назад
listorn
Logov Derik 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$350
14 дней
Проэкт выполнен быстро, професионально и без никаких проблем. +++
+

Заявки фрилансеров

Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн приложения ВКонтакте

    Нужно сделать дизайн для приложения ВКонтакте. Приложение типа этих: http://vkontakte.ru/app772467; http://vkontakte.ru/app1756353 Т.е. почти аналог этого сайта. Необходимо продумать интерфейс и сделать хороший дизайн для всех страниц приложения. Очень приветствуется ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна шапка для сайта

    Необходимо найти подходящие по теме сайта картинки, фото, графику и сделать шапку. Дизайн должен сочетаться со всем остальным на странице. Хочется видеть что-то динамическое. Например, простая гиф-анимация или ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Редизайн сайта

    Требуется редизайн сайта. Предпочтительные примеры расположения графики и блоков kino-govno.com , lostfilm.tv. Сайт ориентирован на тематику телекома. Готов выслушать рассмотреть и материальные ожидания.

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Красивый дизайн для автосайта

    Необходим привлекательный дизайн для социального автосайта. сайт http://avtolubiteli.com.ua Главная страница + 3-4 внутренних. Расположение блоков на главной нужно будет немного изменить. Ваши предложения по цене ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    $333

    Задача: Необходимо разработать яркий,сочный,глянцевый дизайн сайта, ТЗ прилагается. Структура - главная + 6 внутренних страниц - личный кабинет В icq и личку просьба ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн платника

    $100

    Требуется разработать дизайн платника. 1 страница. Опыт работы с платниками за sms приветствуется. Все подробности расскажу по icq

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужен дизайн сайта. Под графику отводиться максимально 8Kb на страницу .gif ов. Оплата в зависимости от Тендера. (на ваших условиях) Небольшая фирма завязаная в строительстве. Структура пока не придумана. ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обработка CSS стилей

    $50

    На существующем сайте, поработать с таблицами стилей: шрифты, цветовая гамма, выравнивание, сделать красивые и нестандартные формы ввода.

    CSS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад