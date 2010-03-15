Нужно сделать дизайн для приложения ВКонтакте. Приложение типа этих: http://vkontakte.ru/app772467; http://vkontakte.ru/app1756353 Т.е. почти аналог этого сайта. Необходимо продумать интерфейс и сделать хороший дизайн для всех страниц приложения. Очень приветствуется ...
Разработка дизайна для классифайда
Ищеться дизайнер ( агенствам просьба не беспокоить)
Задача:
cоздание дизайна для классифайд сайта
Срок: Неделя
Бюджет: до $200
Форма оплаты: Paypal, Western Union, Money Gram
Требования: Нужен профессионал , новичкам просьба не беспокоить
Контакт:
ICQ: 591494120
Просьба при контакте сразу предоставлять ссылки на свои предыдущие работы.
Выбранный исполнитель
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