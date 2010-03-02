Дизайн сайта военной тематики

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Закрыт15 заявок274 просмотра

Необходимо сделать дизайн для сайта военной тематики

Также необходимо будет сверстать данный макет

В сроках особо не ограничиваю

15 лет назад
dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

wave
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$130
1 день

Заявки фрилансеров

wave
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

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