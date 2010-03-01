Нужно подровнять шаблон PhpShop по ширине полей и встроить в него поддержку highslide как на этом шаблоне. http://demo.phpshop.ru/?skin=phpshop_4
Сделать мок-апчик магазину (картинку)
На домене shop.forbes.com будет магазин. надо нарисовать как примерно он мог бы выглядеть. В качестве образца берите sears.com, target.com, factoryoutletstore.com, walmart.com, Bloomingdales.com, partstore.com и так далее. Суть в том, что магазин универсальный с упором на крутые гаджеты, как элетронные, так и не очень. Работа должна быть картинкой (можно сразу версткой, если похвалиться хочется умением, но на сам конкурс это не повлияет). На картинке должны быть все необходимые магазину элементы и сразу представлены какие-то товары с ценами подобраными правдоподобно. В общем мок-апчик должен удовлетворить любропытство даже неискушенного зрителя - он должен понять что же тут будет. В общем никаких серых плашек "а тут будет иллюстрация" Возьмите соответствующую иллюстрацию и всуньте.
Я исхожу из того, что вы знаете какие элементы на шопе должны быть. Если не знаете, посмотрите сперва.
Ну и по традиции отмечу: понравятся мне больше одной весрии - за них тоже дам денег.
Добавление по мотивам запощеных на момент этого текста работ: уважаемые члены общества слепых! Несмотря на равные права гарантируемые конституцией гражданам вне зависимости от их физического состояния, некоторое осознание действительности не помешает.
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