Сделать мок-апчик магазину (картинку)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт29 заявок2255 просмотров
#1$50

На домене shop.forbes.com будет магазин. надо нарисовать как примерно он мог бы выглядеть. В качестве образца берите sears.com, target.com, factoryoutletstore.com, walmart.com, Bloomingdales.com, partstore.com и так далее. Суть в том, что магазин универсальный с упором на крутые гаджеты, как элетронные, так и не очень. Работа должна быть картинкой (можно сразу версткой, если похвалиться хочется умением, но на сам конкурс это не повлияет). На картинке должны быть все необходимые магазину элементы и сразу представлены какие-то товары с ценами подобраными правдоподобно. В общем мок-апчик должен удовлетворить любропытство даже неискушенного зрителя - он должен понять что же тут будет. В общем никаких серых плашек "а тут будет иллюстрация" Возьмите соответствующую иллюстрацию и всуньте.

Я исхожу из того, что вы знаете какие элементы на шопе должны быть. Если не знаете, посмотрите сперва.

Ну и по традиции отмечу: понравятся мне больше одной весрии - за них тоже дам денег.

Добавление по мотивам запощеных на момент этого текста работ: уважаемые члены общества слепых! Несмотря на равные права гарантируемые конституцией гражданам вне зависимости от их физического состояния, некоторое осознание действительности не помешает.

15 лет назад
Mauser
Тер 
51 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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