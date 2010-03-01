Создание сайта

Есть сайт:

http://www.ajanta.com.ua/

Нужно на его месте создать абсолютно новый. Улучшить дизайн и поменять наполнение. Подумать над созданием более удобного использования (структура сайта).

Сайт необходимо сделать на Joomla или другой основе, которую потом можно будет легко администрировать самостоятельно.

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