Создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка399 просмотров

Есть сайт:

http://www.ajanta.com.ua/

Нужно на его месте создать абсолютно новый. Улучшить дизайн и поменять наполнение. Подумать над созданием более удобного использования (структура сайта).

Сайт необходимо сделать на Joomla или другой основе, которую потом можно будет легко администрировать самостоятельно.

Указывайте сроки и цены

Joomla
15 лет назад
janua
Олег 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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