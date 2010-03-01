Подровнять шаблоны PhpShop и встроить highslide

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка111 просмотров

Нужно подровнять шаблон PhpShop по ширине полей и встроить в него поддержку highslide как на этом шаблоне.

http://demo.phpshop.ru/?skin=phpshop_4

15 лет назад
maxpoltev
Максим 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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