Несложный дизайн+верстка под joomla1.5+virtuemart

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  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки162 просмотра

Требуется сделать не сложный дизайн+верстка шаблона "резинка" под joomla1.5+virtuemart

Предлагайте цены и сроки!

Сайт-пример http://www.vlados.com/

15 лет назад
titomas
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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